Jubiläumsfeier im neuen Haus in Homburg Grundstein wurde in der Uhlandstraße gelegt

Wer in diesen Tagen in der Homburger Uhlandstraße unterwegs ist, dem wird in der Kurve hin zur Kaiserstraße eine echte Großbaustelle auffallen. Dort entsteht mit einem derzeit veranschlagten Kostenvolumen von 2,8 Millionen Euro ein Wohnhaus für zwölf psychisch beeinträchtigte Menschen in „besonderer Wohnform“, früher gefasst unter dem Begriff stationäres Wohnen, mit einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Zusätzlich wird der Bau auch sechs Wohnplätze bieten, also Apartments mit ambulanter Hilfe für Menschen, die mit Unterstützung noch selbstständig wohnen können. Bauherr dieses großen Wohnkomplexes sind die Psychosozialen Projekte (PSP) Saarpfalz. Wenn alles gut läuft, dann soll das neue Gebäude Anfang 2025 eingeweiht werden.