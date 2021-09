Sommertanztage mit internationalen Dozenten : Ein Stück weite Tanzwelt in Limbach

Janine Brennecke, Adrian Infeld und Cora Kartmann (von links) in der Limbacher Tanzmanufaktur. Foto: Ulrike Stumm

Limbach Tänzerinnen und Tänzer mussten in Coronazeiten lange die Füße still halten, konnten gerade mal zu Hause auf wenigen Qua­dratmetern ihrer Leidenschaft nachgehen. Nun gab’s in Limbach Sommertanztage mit Dozenten aus Berlin, Wien und dem Saarland.

Überhören kann man den weichen Akzent nicht, wenn Adrian Infeld lobt oder eben auch freundlich korrigiert, was da noch besser geht in der Bewegung: Mehr aufeinander achten, die anderen auch aus den Augenwinkeln wahrnehmen. Und einfach nochmal probieren. Er ist aus Österreich ins Saarland gekommen, hat in Wien gelernt, stammt aber aus Osttirol. Gemeinsam mit weiteren Gastdozenten hat er sozusagen ein Stück große, weite Tanzwelt nach Limbach gebracht.

Die letzte Woche der Sommerferien konnten alle, die das Tanzen lieben, sich hier in vielen Kursen austoben: Von Ballett über Hip Hop, Yoga, Akrobatik, Jazz, modernen Tanz, Ballett für Schwangere mit Tragehilfe bis zu morgendlichem Tanz- und Fitnesstraining war richtig viel geboten.

Es wurde auch gut nachgefragt, wie Janine Brennecke berichtet, die derzeit in der Limbacher Tanzmanufaktur Leiterin Lisa Merscher vertritt. Die Kurse waren gut besucht, maximal zehn Teilnehmer waren wegen der Coronaregeln erlaubt, sechs bis zehn waren immer da. Die Begrenzung bringe aber auch Vorteile mit sich, denn „wir wollen jeden Teilnehmer individuell unterstützen“, sagt sie. Ein Credo, das ohnehin in der Tanzmanufaktur gelte.

Das sei bemerkenswert, sagt auch Cora Kartmann, die aus Darmstadt kommt und Ausbildungs- wie berufliche Stationen in Berlin und Wien auf ihrer langen Liste hat. Die Liebe der Tänzerin und Tanzpädagogin gehört dem zeitgenössischen Tanz, weil da sich so viele Einflüsse aus anderen Richtungen entfalten könnten – vom Bollywood-Stil bis zum Flamenco. Er biete mehr Freiraum und Möglichkeiten, jeder Tänzer könne da zu einer eigenen Sprache kommen, sagt sie.

Um die zu vermitteln, benutzt sie im Unterricht ganz unterschiedliche Bilder. Denn um Bewegungen in die Körper zu bringen, braucht es Vorstellungen im Kopf. Und es ist eben etwas völlig anderes, wenn man die Arme einfach nur auf- und abbewegt oder wenn man sich dabei zum Beispiel die fließenden Tentakel einer Qualle vorstellt. Das merkt jeder nicht nur an sich selbst, sondern auch dann, wenn er das Gesamtbild der Gruppe in den großen Spiegeln beobachtet.

Ein besonderes Tanzangebot im Sommer, das hat es auch in den vergangenen Jahren regelmäßig in der Tanzmanufaktur gegeben. Doch diesmal hätten Lisa Merscher und sie gemeinsam die Idee gehabt, dazu Gastdozenten einzuladen, berichtet Janine Brennecke. Dahinter stecke auch das Anliegen, sich mit denjenigen zusammenzuschließen, die Tanz im Saarland lehren und lieben. Außerdem habe man die Vielfalt anderer Bereiche zeigen und die Möglichkeit bieten wollen, sich über den eigenen, gewohnten Tanzstil hinaus auszuprobieren. Das Paket in Form der Tanzwoche mit ihren Workshops von morgens bis abends, mit Angeboten für Kinder genauso wie für Jugendliche und Erwachsene habe man dann gemeinsam geschnürt, logistisch sei das natürlich nicht so ganz einfach gewesen. Am Ende war es ein Quartett mit verschiedenen Schwerpunkten, das zusammengestellt worden war. Zur Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin Cora Kartmann und dem Tänzer, Choreographen und Performer Adrian Infeld aus Österreich kam Lisa-Marie Göppert aus Berlin hinzu, die bereits als junges Mädchen beim Kinder-Showballett tanzte, dann aufs klassische Ballett setzte; mittlerweile habe sie sich durch zwei Schwangerschaften getanzt und entsprechende Workshops in Limbach angeboten. Die kürzeste Anreise hatte da wohl Marc Lahutta, zweifacher Hip-Hop-Weltmeister aus Dillingen, der gleich zu Beginn der Workshopwoche am Samstag, 21. August, loslegte.

Und welche Unterschiede sehen die angereisten Dozenten zur Arbeit in größeren Städten? Die Teilnehmer kommen hier aus einem größeren Umfeld mit weiteren Entfernungen zu den Workshops, sagt Cora Kartmann, müssten sich solch einen Termin richtig vornehmen. Man sehe zudem, dass hier die Hemmschwelle nicht so hoch sei, dürfe viel ausprobieren. „Man merkt, die kennen sich.“ Das habe viel mit Vertrauen zu tun. Und: Sie wollen auch etwas lernen.

Deswegen ist die Mischung wichtig: zum einen die Arbeit an der Technik, auf der anderen Seite der Spaß. „Ohne Spaß wird’s fad, ohne Seriosität ist es irgendwas“, bringt es Adrian Infeld auf den Punkt.