Diebstahl in Homburg : Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen

Einer Frau ist in einem Homburger Einkaufszentrum der Geldbeutel aus der Tasche entwendet worden. Foto: dpa/Oliver Killig

Homburg Sie war gerade in einem Einkaufszentrum in der Talstraße in Homburg, als eine 52-jährige Frau bemerkte, dass ihr Geldbeutel samt Inhalt aus ihrer Tasche gestohlen worden war. Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich der Diebstahl am vergangenen Samstag gegen 14.30 Uhr.

