Bauvoranfrage im Ausschuss Neues Seniorenheim in Homburg geplant

Homburg · In der Mainzer Straße in Homburg, nicht weit von der Innenstadt entfernt, könnte ein neues Seniorenheim entstehen. Der städtische Bau- und Umweltausschuss hat bei seiner jüngsten Sitzung positiv über eine Bauvoranfrage und das gemeindliche Einvernehmen entschieden Laut den Unterlagen beabsichtigt der Träger des Vorhabens auf dem Grundstück mit den Hausnummern 61 bis 65 eine mehrstöckige Seniorenresidenz zu bauen, in der ältere und pflegebedürftige Menschen wohnen und betreut werden.

10.05.2023, 07:00 Uhr

In Homburg ist ein neues Seniorenheim geplant. Foto: dpa/Marijan Murat