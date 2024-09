Wahlen in den Gremien Zwischen Kontinuität und Veränderung

Wörschweiler/Einöd/Kirrberg/Jägersburg · In Jägersburg, Einöd, Kirrberg und Wörschweiler hat es schon in der Vergangenheit Ortsräte gegeben. Dennoch gibt es an einigen Stellen Veränderungen – auch an der Spitze der Räte.

04.09.2024 , 14:00 Uhr

Ortsrat Wörschweiler: Ortsvorsteherin Julia Zimmermann mit dem Beigeordneten Manfred Rippel, rechts: Stellvertreter Ralf Meisel. Foto: Linda Barth/Stadt Homburg