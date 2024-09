Volksfest mit Tradition In Beeden wurde zünftig Kerb gefeiert

Die ersten Vorbereitungen auf die Kerb hatten bereits im Mai begonnen. „Dann wird zunächst einmal im Dorf geschaut, wer sich an dieser riesigen Traditionsveranstaltung beteiligen will. Und dann kommen auch noch Mädels und Jungs von außen mit dazu“, berichtete Dietz. Und Keller ergänzte: „Wir sind dieses Mal so knapp 20 Straußbuwe und -mäde. Am Montag sammeln wir Spenden. Am Dienstag wird im Beeder Haasenheim mit Livemusik weitergefeiert. Und am Mittwoch wird es traurig, wenn wir die Kerb in alter Tradition beerdigen“, sagte er am Sonntag. Ganz wichtig am Kerwesonntag ist die richtige musikalische Umrahmung. Die kam aus Sulzbach: Am Start war die Guggenmusik Nodepirade aus Sulzbach. „Zu denen ist eine Freundschaft entstanden, sodass sie jedes Jahr aus Sulzbach hierherkommen und für uns spielen. Für diese tolle Unterstützung sind wir überaus dankbar“, betonte Dietz.