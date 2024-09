Neue Ortsräte für Beeden und Reiskirchen Ortsratspremieren im Stadtgebiet von Homburg

Es gibt sechs Homburger Stadtteile, in denen es nun erstmals einen Ortsrat gibt. In den Jahren zuvor waren sie jeweils von einem Ortsvertrauensmann oder einer Ortsvertrauensfrau vertreten worden, nicht aber von einem eigens gewählten Gremium. Diese historisch bedingte Zweiteilung zwischen Ortsräten in den bis 1974 selbstständigen Gemeinden und eben Ortsvertrauenspersonen in den übrigen Stadtteilen hatte der Stadtrat per Beschluss abgeschafft (wir berichteten mehrfach).