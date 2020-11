Drei Anlaufstellen in Homburg, Bexbach, Blieskastel : Impfmöglichkeiten gegen Grippe im Saarpfalz-Kreis

Homburg/Bexbach/Kirkel Bedingt durch die Corona-Pandemie haben sich 2020 bereits deutlich mehr Menschen impfen lassen als sonst. Obwohl die saarländischen Arztpraxen ihre Bestellmengen an Impfstoff aufgestockt haben, haben einige Ärzte aktuell keinen mehr, teilt die Kassenärztliche Vereinigung mit.

Da weiter eine hohe Nachfrage bestehe, habe sie eine Liste von Praxen zusammengestellt, die noch Grippeimpfstoffdosen zur Verfügung haben. Sie ist abrufbar unter https://www.kvsaarland.de/patienten. Im Saarpfalz-Kreis kann man sich derzeit bei Christina Baumann in Blieskastel, Simone Hoffmann in Bexbach und Hasan Ramadan in Homburg impfen lassen. Vorab müsse man sich telefonisch anmelden. Alternativ könne man sich telefonisch an das Service-Center der KV wenden (0681) 99 83 70.