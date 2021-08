Zusätzlich Impfaktion im Saarpfalz-Kreis : Ab Montag wird in Homburg täglich geimpft

Homburg Ab kommenden Montag, 30. August, wird ein mobiles Impfteam des Impfzentrums Ost im Saarpfalz-Kreis unterwegs sein. Zur ersten Aktion: Ohne vorherigen Termin können Bürgerinnen und Bürger von Montag bis Samstag, 4. September, auf den Ilmenauer Platz in Homburg kommen und sich wahlweise mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer (zweimalige Impfung) oder von Johnson & Johnson (einmalige Impfung) impfen lassen.

„Ein großes Dankeschön geht an die Feuerwehr Homburg, die uns einen Roll-Container für diese Impfaktion zur Verfügung stellt. Mein Dank gilt auch der Stadt Homburg und Bürgermeister Michael Forster für deren unbürokratische Unterstützung. Ich begrüße es sehr, wenn möglichst viele Menschen das Angebot wahrnehmen. Jeder weitere, vollständig Geimpfte gibt uns allen in der aktuellen Situation ein Stück mehr an Sicherheit. Es ist gelebte Solidarität und Rücksichtnahme mit dem gemeinsamen Ziel, die Pandemie besser in den Griff zu bekommen. Machen Sie bitte einfach mit“, so der Appell von Landrat Theophil Gallo anlässlich der Aktion.