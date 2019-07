Am Homburger Zunderbaum : Wertstoffzentrum nach Containerbrand geschlossen

Der Wertstoffhof am Zunderbaum bleibt nach einem Containerbrand am Mittwoch geschlossen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Im Homburger Wertstoffhof am Zunderbaum hat am Mittwochmittag, 3. Juli, gegen 12.15 Uhr ein Container gebrannt. Darin wurden etwa Holz, Styropor und Baufolie gesammelt. Der Container habe komplett in Flammen gestanden, teilte die Polizei in Homburg weiter mit.

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Stumm