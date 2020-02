Info

Privaten Grünschnitt können die Homburger Bürger ab Anfang März wieder an den bekannten Sammelstellen im Stadtgebiet abgeben. Erster Termin der Saison ist am Freitag, 6. März, bei der Firma Jacoby in der Michelinstraße im Stadtteil Erbach. Ab Samstag, 7. März, öffnen auch die Containerstellplätze in den Stadtteilen. Der erste Mittwoch, an dem wieder Grüngut abgegeben werden kann, ist der 11. März.

Zusätzlich hat man immer die Möglichkeit, diesen Grünschnitt im Wertstoffzentrum am Zunderbaum an der Bexbacher Straße abzuliefern. Normalerweise sind hier nur kleinere Mengen erlaubt, etwa zwei bis drei Abfall-Tragetaschen oder ein Kofferraum voll. In der Winterpause, in der ausschließlich der Wertstoffhof geöffnet ist, die aber nun Anfang März endet, darf man allerdings auch mehr Grünschnitt abgeben.

Die Öffnungszeiten im Überblick: Jägersburg, Festplatz am Schlossweiher, Mittwoch, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 15 Uhr; Einöd, Sportplatz, Mittwoch, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 15 Uhr; Kirrberg, Waldparkplatz, Mittwoch, 15 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 15 Uhr; Beeden, Sportplatz, Samstag, 9 bis 12 Uhr. Firma Jacoby in Erbach, Freitag, 15 bis 18 Uhr sowie Samstag, 9 bis 15 Uhr.