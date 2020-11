Zwei Patienten verstorben : Zehn Corona-Neuinfektionen im Saarpfalz-Kreis

Im Saarpfalz-Kreis gab es zehn neue positive Coronatests. Zwei Patienten sind verstorben, 23 liegen im Krankenhaus. Foto: dpa/Sven Hoppe

Homburg/Bexbach/Kirkel Nach 16 am Montag und 32 am Dienstag hat das Gesundheitsamt am Mittwoch zehn Corona-Neuinfektionen im Saarpfalz-Kreis gemeldet, fünf davon in Homburg. Zwei Menschen starben, 23 werden im Krankenhaus behandelt.