Mit Nico Weber am Rohrbacher Weiher Wo Wanderwege einen eigenen Paten haben

Es ist ziemlich ruhig heute am Glashütter Weiher, der so heißt, weil hier einst eine Glashütte betrieben wurde. Die Glasproduktion lohnte sich aber nicht, und so wurde der Betrieb 1954 eingestellt, so erklärt es die Saarpfalz-Touristik. Wer sich hier verabredet, sagt oft einfach Rohrbacher Weiher. Egal wie, er ist bei Ausflüglern sehr beliebt. Baden darf man hier nicht, das wäre an diesem Tag aber sowieso nur etwas für sehr Hartgesottene. Heute ist es eher trüb und kühl, nur wenige Spaziergänger sind unterwegs. Nico Weber, 42, der seine Tochter in die Trage gepackt hat, kann in Ruhe erzählen.