Ein Rundgang durch das Kulturzentrum in Homburg Der Homburger Saalbau braucht eine Verjüngungskur

Homburg · Vor mehr als 20 Jahren wurde der umgebaute und sanierte Saalbau eröffnet. Nun zeigen sich an einigen Stellen Macken, etwa an den Stühlen oder an der Beleuchtung.

19.07.2024 , 16:15 Uhr

Ein Blick in den großen Veranstaltungsraum des Homburger Saalbaus, in dem Konzerte, Aufführungen, aber auch Feiern stattfinden. Hier soll unter anderem die Beleuchtung erneuert werden, außerdem sind die Stuhlpolster in schlechtem Zustand. Foto: Ulrike Stumm