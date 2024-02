Viele Angebote in Schwarzenacker Römermuseum vor dem Saisonstart

Schwarzenacker · Am 1. März öffnet die Anlage in Schwarzenacker ihre Tore, eine Groß-Veranstaltung ist in diesem Jahr nicht geplant. Dafür können sich alle auf viele Klassiker freuen, wie die Sommerferienaktionen. Und es gibt eine neu konzipierte Ausstellung, die Bräute in der Römerzeit in den Fokus nimmt.

21.02.2024 , 16:00 Uhr

In diesem Jahr gibt es einen leichten Fokus auf die barocke Epoche, die auch Teil des Römermuseums ist, hier ist der Garten samt Edelhaus zu sehen. Foto: Ulrike Stumm

Noch liegt das Römermuseum in einer Art Winterschlaf, folglich ist auch niemand unterwegs im Barockgarten, im Edelhaus oder zwischen den römischen Resten. Es ist vermutlich die Ruhe vor dem Sturm. Am 1. März wird es hier wieder losgehen, dann sollen erneut möglichst viele den Weg nach Schwarzenacker finden.