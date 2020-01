Kostenpflichtiger Inhalt: Besuch im Baubetriebshof Homburg : Milder Winter schont den Streusalzvorrat

Tonnenweise Salz liegen noch im Baubetriebshof für den Winterdienst im Trockenen. Gut möglich, dass ein Großteil bereits für die nächste Wintersaison 2020/21 bevorratet wird. Foto: Markus Hagen

Homburg Der Winter macht sich bislang ziemlich rar, von Schnee gab es so gut wie keine Spur. Die Mitarbeiter im Baubetriebshof mussten erst einmal zum Winterdienst ausrücken. Daher bevorratet die Stadt auch noch jede Menge Streusalz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

In einer Lagerhalle des Baubetriebshofes Homburg ist jede Menge Salz aufgeschüttet. Immerhin ist ja Winter, doch der war bislang sehr mild. 1850 Tonnen Salz lagern hier in loser Form, 650 Tonnen Salz liegen in einem Silo, dazu halten die rund 90 Mitarbeiter des Baubetriebshofs für den Winterdienst noch 200 Kubikmeter Salzsole bereit.

Mit all dem können die 522 Straßen und Wege, insgesamt sind das rund 300 Kilometer, von Eis freigehalten werden, auch beim Schutz vor schneeglatten Wegen wird das Salz verwendet.

Lesen Sie auch Homburg : Viele Probleme auf glatten Straßen

„Bisher war dies ein einsatzarmer Winter“, stellt Melanie Boßlet, die Leiterin des Baubetriebshofs Homburg, fest. Erst einmal musste man im Winter 2019/20 mit 40 Mitarbeitern zum Einsatz anrücken. Das war in der Nacht vom 12. auf 13. Dezember. „Wir gehen auch aufgrund der Klimaveränderungen in den letzten Jahren von immer weniger Arbeit aus“, stellt Melanie Boßlet heraus. In der Wintersaison 2018 /19, die vom 15. November bis 15. März andauerte, standen 3390 Stunden für die Mitarbeiter des Baubetriebshofs auf dem Plan. Die neun Fahrzeuge mit Streu- und Schneepflugeinrichtung und die neun Kleinfahrzeuge für die Handstreuung waren 1435 Stunden im Einsatz. Für den bisher einzigen Tag der Wintersaison 2019/20 stehen 316 Stunden für das Personal und 172 Stunden für die Autos in der Statistik.

Lesen Sie auch Wenn der Winter in den März fällt

Die Kosten für das Streusalz und Streugut belaufen sich für 2019 und 2020 jeweils auf 210 000 Euro. Boßlet: „Bei unserer Kostenkalkulation greifen wir auf Gutachten der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehr mit Sitz in Köln zurück.“ Die Kosten habe man schon im Auge. Bei der Bestellung des Streuguts arbeite der Baubetriebshof Homburg mit den Baubetriebshöfen von Bexbach, Blieskastel, Kirkel und Gersheim zusammen. „Wir machen eine Sammelbestellung, um günstiger einzukaufen.“

Lesen Sie auch Tipps bei Kälte : Müllabfuhr bei schwieriger Witterung

Sehr gut möglich, dass die Mitarbeiter der Baubetriebshöfe im Saarpfalz-Kreis auch in den kommenden Wochen nichts oder nicht viel Arbeit in Sachen Winterdienst bekommen. Melanie Boßlet hat den Winter aber noch nicht ganz abgehakt, denn sie weiß aus Erfahrung: „Meistens gibt es für uns im Januar und Februar die meiste Arbeit, um Straßen und Wege durch Schneeräumung verkehrssicher zu machen.“ Man habe aber auch schon im März und sogar im April mit Eis- und Schneebefreiung viel Arbeit gehabt.

Wird es ernst, dann sind die Mitarbeiter des Baubetriebshofs mit Andras Ackermann, Benjamin Ecker, Ralf Wittmann, Markus Störck und Manfred Roth mit Kontrollfahrten von nachts 2 bis 4 Uhr unterwegs, um zu schauen, wo man Schnee räumen muss oder sogar die Straßen zu vereisen drohen. Dann geht es so richtig los. In zwei Schichten mit jeweils rund 40 Mitarbeitern ist man unterwegs, um Straßen und Wege verkehrssicher zu machen. Von 3 Uhr morgens bis 22 Uhr müssen die Wege und Straßen von Eis und Schnee befreit werden. Dabei gibt es bei den 522 Straßen im Zuständigkeitsgebiet des Baubetriebshofs Homburg drei Kategorien. Zur Kategorie eins gehören alle wichtigen Einfahrts- und Zufahrtsstraßen zur Stadt und selbstverständlich auch die Zufahrten und Straßen zu den Universitätskliniken und das Klinikgelände.