Bußgeld in Homburg verhängt : Illegale Müllablagerung bleibt nicht folgenlos

Homburg Keine schöne Bescherung: Gemeint ist das Bild, das sich in diesen Tagen vielerorts an den Containerstandorten im Homburger Stadtgebiet – und nicht nur da – bietet. Weil Weihnachten nämlich vorbei ist und sehr viele offenbar noch sehr viel mehr Geschenkepackungen entsorgen müssen.

Die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs (BBH) sind nicht für die Leerung der Container zuständig, da diese über Fremdfirmen aufgestellt und geleert werden. Es handelt sich also nicht um städtische Container. Die Firmen werden im Fall einer Überfüllung informiert und gebeten, diese zu leeren. „Letztlich liegt dies aber nicht in unserer Hand“, so Claudia Ohliger, Leiterin des BBH. Dennoch sind es die BBH-Mitarbeiter, die illegale Ablagerungen – teilweise auch mit Chemikalien versetzt oder gefährlich dadurch, dass sie zerbrochen sind – rund um die Container, in der Natur und im gesamten Stadtgebiet entsorgen müssen.