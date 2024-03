Standort Bosch in Homburg Bosch in Homburg schrumpft stetig

Homburg · Wasserstoff ist Zukunftsmusik und die Produktion von Diesel-Injektoren soll in Teilen in die Türkei abwandern. Was bleibt dann noch für Homburg? Gespräch mit der IG Metall und den Bosch-Betriebsräten vor der Kundgebung am 20. März.

18.03.2024 , 13:03 Uhr

Nur im Homburger Bosch-Werk gibt es einen kompletten Wasserstoff-Kreislauf mit grüner Produktion und anschließender Nutzung für Fahrzeuge und Industrie-Prozesse. Aber Geld verdienen lässt sich damit nicht. Dafür stellt das Werk in großer Zahl Diesel-Injektoren her. Foto: Bosch