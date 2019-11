IG Metall Homburg-Saarpfalz : Der IG Metall über Jahrzehnte treu geblieben

Homburg Bei der Jubilarehrung der Gewerkschaft sprach der erste Bevollmächtigter Ralf Reinstädtler auch die bevorstehenden gravierenden Änderung in der bundesdeutschen Industrielandschaft an.

Für die IG Metall ist es bereits zu einer beliebten Tradition geworden, in jedem Jahr die Kolleginnen und Kollegen mit einer Zugehörigkeit von 25, 40, 50, 60 und sogar 70 Jahren zu ehren. Den Verantwortlichen war es eine große Freude, dass mit Ludwig Roth aus Homburg und Ludwig Weber aus Blieskastel auch zwei verdiente Kollegen der Einladung gefolgt waren, die bereits 1949 Mitglied der IG Metall wurden. „Damals herrschten noch Hunger, Not und Elend. Die wirtschaftliche Lage war dramatisch. Das Durchschnittsgewicht von Männern lag bei 51 Kilogramm. Kaum ein Schulkind besaß ein altersgemäßes Normalgewicht“, erklärte der erste Bevollmächtigte Ralf Reinstädtler in seiner Rede. Er erinnerte an die Zeit des kalten Krieges zwischen Ost und West und an die Luftbrücke nach Berlin. Als Roth und Weber sich dazu entschlossen hätten, der Gewerkschaft beizutreten, sei es auch für sie ein wichtiges Jahr gewesen. Damals wurde die Industriegewerkschaft Metall als Nachfolgeorganisation des deutschen Metallarbeiterverbandes gegründet. Die Gründung des DGB erfolgte im gleichen Jahr. „Damals wie heute dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft verpflichtet, parteipoltisch unabhängig – aber weder beliebig noch neutral. Mit dem Tarifvertragsgesetz wurde die sogenannte Tarifautonomie festgeschrieben“, so Reinstädtler.