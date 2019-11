Homburg Die Interessengemeinschaft Homburger Altstadt wendet sich gegen Pläne der Stadt für ein soziokulturelles Zentrum.

Was wird aus dem alten Homburger Rathaus am historischen Marktplatz? Aktuell gibt es da zwei Positionen, gegenüber stehen sich dabei die Homburger Stadtverwaltung und die Interessengemeinschaft Homburger Altstadt. In der Sache geht es um aktuelle Pläne der Stadt, das alte Rathaus zu einem „soziokulturellen Zentrum“ umzuwidmen, durch 90 Prozent Drittmittel in der damit verbundenen Sanierung gefördert. Das ist finanziell attraktiv für eine Stadt, die mit ihrem Haushalt immer wieder am Limit arbeiten muss.