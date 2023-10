Alles rund um die Jagd in Jägersburg hom hubertusmarkt

Am Vorabend des Marktes, am Samstag, 4. November, ab 18 Uhr, ein Hubertus-Gottesdienst mit Pfarrer Wilfried Bohn in der protestantischen Adventskirche statt, traditionsgemäß mitgestaltet von den Parforcehornbläsern St. Georg aus Saarbrücken, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.