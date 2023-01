Seminar im Pflegebereich : Neuer Kurs für Hospizmitarbeiter startet am 31. Januar

Homburg/StIngbert Der Tod tritt plötzlich und mit Macht ins Leben einer Familie. Manchmal lange erwartet, manchmal unverhofft. Und er ist immer ein einschneidendes Ereignis. Vor über 100 Jahren war der Tod alltäglich, heute ist er oft aus dem Bewusstsein verdrängt worden.

Um so hilfloser ist man dann, wenn er tatsächlich eintritt. Für viele Menschen ändert er das Bewusstsein, sie denken über den Sinn des Lebens nach. Und was man hätte anders machen können. Eine Möglichkeit, dem Tod seinen Schrecken zu nehmen, ist, sich damit zu beschäftigen. Sterbende zu begleiten, sich selbst infrage zu stellen: Was ist mein Leben wert? Wie möchte ich leben? Und wie möchte ich sterben?

Im Kurs erhalten die Interessenten alle wichtigen Informationen in Bezug auf das Thema Sterben, Tod und Trauer. Aber auch die persönliche Auseinandersetzung damit, der eigene Standpunkt der Teilnehmenden und die Befähigung zur Kommunikation in schwierigen Situationen werden dabei nicht zu kurz kommen.

Ort des Kurses ist das Caritas-Zentrum in St. Ingbert. Der Beginn wurde auf den Dienstag, 31. Januar, verlegt. Er findet jeweils dienstags (19 bis 21 Uhr) bis zum 18. Juli und darüber hinaus an etwa vier Samstagen statt. Für weitere Informationen steht die Leiterin des Kurses, Gabriele John-Neumann, jederzeit zur Verfügung. Wer an einer Teilnahme an diesem Kurs interessiert ist oder einfach nur wissen möchte, was zu tun ist, sollte sich baldmöglichst bei Gabriele John-Neumann anmelden unter der Telefonnummer (0 68 41) 9 72 86 13.

E-Mail: gabriele.john-neumann@caritas-speyer.de.