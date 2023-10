Baubeginn im Frühjahr 2024 So soll das erste Kinderhospiz im Saarland aussehen

Homburg · Die Siebenpfeiffer Hospiz- und Palliativgesellschaft Gmbh hat die Planung für das künftige erste Kinderhospiz des Saarlandes und das erste Erwachsenenhospiz des Saarpfalz-Kreises am zukünftigen Standort an der Uniklinik in Homburg vorgestellt.

17.10.2023, 21:27 Uhr

Auch wenn es nach einem einzigen Bau aussieht, wird das neue Palliativzentrum „Schmetterling“ mit einem Erwachsenen- und einen Kinderhospiz zwei voneinander getrennte Einrichtungen beherbergen. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

„Der Tod ist nicht das Gegenteil vom Leben, sondern ein Teil davon.“ Wahrscheinlich kann man es kaum besser beschreiben, als mit diesen Worten des japanischen Autors Haruki Murakami: Sich mit dem Tod zu befassen, bedeutet, das Leben in seiner Gesamtheit zu betrachten.