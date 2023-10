Delegation reist nach Rostock Neuigkeiten von Homburgs Patenboot

Homburg liegt definitiv nicht am Meer, hat aber dennoch eine besondere Beziehung zu einem Schiff. Sie hat nämlich ein Patenboot, das Minenjagdboot Homburg. Diese Verbundenheit zeigt sich nicht nur auf dem Papier, sondern sie ist auch geprägt von Besuchen. Eine Abordnung der Homburg war bereits in der Stadt zu Gast. Und immer wieder reist eine Delegation aus den hiesigen Breiten dorthin, wo sich ein Boot eben normalerweise befindet: ans Meer in den deutschen Norden.