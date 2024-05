Pläne für Hohenburgschule in Homburg vorgestellt Homburgs Osten soll eine grüne Oase werden

„Wir sind kreativ, auch wenn wir nicht so aussehen.“ Mit diesem Satz beendete Homburgs Bauamtsleiter Frank Missy am Samstag den offiziellen Auftakt des Homburger Beitrags zum bundesweiten „Tag der Städtebauförderung“. Im Zentrum der Veranstaltung stand das Gestern, Heute und Morgen der ehemaligen Hohenburgsschule und ihres Umfeldes. Da ist, und das ist nun nichts Neues, einiges geplant. So soll der Vorplatz, bislang eine stark frequentierte Zone für das Parken, zu einer multifunktionalen Grundfläche umgestaltet werden. Auch laufen die Planungen für ein Parkhaus hinter dem großen Gebäudekomplex. Hier hat der Stadtrat im April das Bebauungsplanverfahren angestoßen (wir berichteten).