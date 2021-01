Prozess gegen Homburger OB : Schneidewind geht gegen Urteil in Revision

Homburg Der derzeit suspendierte Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) legt gegen das Untreue-Urteil Revision ein. Am Mittwoch wurde er vom Landgericht Saarbrücken zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 90 Tagessätzen verurteilt, also zu 10 800 Euro.

In einer Pressemitteilung entschuldigte sich Schneidewind am Freitag noch einmal „für die Fehler, die ich begangen und die Kosten, die ich verursacht habe“ und bitte die Homburger nochmals um Entschuldigung. Es sei nicht seine Absicht gewesen, der Stadt Schaden zuzufügen. Außerdem habe er die Kosten deutlich unterschätzt, eine frühere Kündigung des Vertrages hätte, so der 52-Jährige, in jedem Fall Kosten vermieden. „Nach wie vor bin ich bereit, die aufgrund der zu späten Kündigung des Vertrages entstandenen Kosten zu tragen. Meine Zusage, im Falle einer Einigung mit dem Stadtrat und der Versicherung der Stadt persönlich knapp 81 000 Euro zu bezahlen, gilt weiterhin.“ Das Landgericht bezifferte in dem neuen Urteil den Schaden auf 72 920 Euro.