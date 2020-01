Kostenpflichtiger Inhalt: Urteil des Bundesgerichtshofes : Homburg verharrt im Schwebezustand

Für den suspendierten Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (rechts) geht es demnächst am Landgericht in die zweite Runde. Sein Vertreter, Bürgermeister Michael Forster, leitet weiter kommissarisch die Geschäfte im Rathaus. Foto: Linda Barth/Stadt Homburg

Homburg Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind bekommt vor dem Landgericht Saarbrücken einen neuen Prozess, wann ist unklar. Er bleibt aber laut Innenministerium bis zum Abschluss des Verfahrens suspendiert.

Jetzt steht es also fest: Der Vorwurf der Untreue gegen den derzeit suspendierten Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (51, SPD) muss vom Landgericht Saarbrücken nochmals überprüft werden. Das im Februar 2019 gefällte Urteil über 15 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung plus 10 000 Euro Geldstrafe ist damit aufgehoben (wir berichteten). Ein Punktsieg also für den angeklagten Sozialdemokraten, der allerdings bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens suspendiert bleibt. Während der Suspendierung sei Beamten die Fortführung ihrer Dienstgeschäfte untersagt, teilte das Innenministerium in Saarbrückan auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Damit steht fest, dass die Stadtverwaltung im Rathaus auch weiterhin von Bürgermeister Michael Forster kommissarisch geführt wird.

Eine weitere Frage konnte am Mittwoch noch nicht beantwortet werden, wann sich nämlich Schneidewind vor dem Landgericht verantworten muss?

Lesen Sie auch Homburger Detektiv-Affäre : Warum der Prozess gegen Schneidewind neu aufgerollt werden muss

Klar ist also, dass ein neuer Prozess angesetzt wird, wie der Bundesgerichtshof in seinem Beschluss darlegt: „Die Sache muss überwiegend neu verhandelt werden. Im neuen Durchgang wird die zur Entscheidung berufene Strafkammer insbesondere prüfen müssen, ob eine Untreue darin liegen könnte, dass der Angeklagte den Vertrag nach Kenntnis einer Abschlagsforderung von 100 000 Euro nicht sofort gekündigt hat.“ Und weiter heißt es: „In diesem Fall könnten möglicherweise auch die gesamten durch die anschließende Überwachung entstandenen Kosten als Schaden der Stadt anzusehen sein.“ (Siehe auch Berichterstattung auf unser Seite B 1 („Das Land“).

Lesen Sie auch Homburger Detektivaffäre : Urteil gegen Schneidewind aufgehoben

Während der BGH-Beschluss durchaus Freude bei den Homburger Sozialdemokraten ausgelöst hat, sorgen sich Vertreter anderer Parteien darüber, dass die Stadt wegen des nun weiter schwebenden Verfahrens dauerhaft belastet wird. Wir haben einige Reaktionen aus Homburg zusammengefasst.

Der kommissarische Verwaltungschef Michael Forster (CDU) wertet das BGH-Urteil für Rüdiger Schneidewind zunächst einmal positiv, „wenn man auch nicht weiß, was beim neuen Verfahren am Ende herauskommt“. Für die Stadt werde es nicht leichter, da es auch auf absehbare Zeit immer noch unklar bleibe, wie es an der Stadtspitze weitergehe. Forster geht davon aus, dass er als kommissarischer Verwaltungschef im Amt bleibt – „so lange ich vom Landesverwaltungsamt nichts anderes höre“. Und weiter: „Den von mir eingeschlagenen neuen Weg werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen.“

Die Ratsfraktionsvorsitzende der Homburger Linken, Barbara Spaniol, meinte am Mittwoch zur neuesten Entwicklung: „Zum einen wäre es Rüdiger Schneidewind mit Blick auf seine Altersbezüge zu wünschen, dass das künftige Urteil mildern ausfällt.“ Auf der anderen Seite sei der Schaden für die Stadt, den die Detektivaffäre verursacht habe, immens. Man spreche hierbei nicht allein von einem Imageschaden für die Stadt, sondern auch über den finanziellen Schaden, der entstanden sei. Nicht umsonst habe der Stadtrat gegen Schneidewind Regressforderungen gestellt. „Vor diesem Hintergrund wäre die Rückkehr Schneidewinds ins Amt kaum vorstellbar. Aber das müssen letztlich die Gerichte entscheiden“, so Spaniol. Zur Erinnerung: Nach dem Strafprozess wartet auf Schneidewind auch noch ein Disziplinarverfahren der Kommunalaufsicht. Bis zu den Gerichtsurteilen müsse es in der Stadt weitergehen, „die Verantwortung muss nach wie vor Michael Forster haben“, fordert die Linken-Sprecherin.

Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Wilfried Bohn geht davon aus, dass Forster bis zur endgültigen Rechtssprechung weiterhin die Amtsgeschäfte im Rathaus führen wird. Er freue sich zunächst einmal für Rüdiger Schneidewind. Zwar habe die SPD auf solch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs gehofft. Ob man damit gerechnet habe, sei schwierig zu beurteilen. Bohn: „Mein Vertrauen in die Gerichtsbarkeit wurde durch den Beschluss wieder gestärkt.“ Jetzt müsse man warten, wie es weitergeht. Und Schneidewind müsse dann am Ende selbst entscheiden, wie er mit dem Ergebnis umgehe. „Und wir werden das mittragen“, machte Bohn deutlich.

Axel Ulmcke von der FWG-Fraktion sieht den BGH-Beschluss ebenfalls von zwei Seiten: „Von der menschlichen Seite her begrüße ich, dass noch einmal auf die Sache geschaut wird – auch was die Verhältnismäßigkeit der Strafe betrifft. Ich wünsche Rüdiger Schneidewind einen besseren Ausgang.“ Auf der anderen Seite sei der immens hohe Schaden für die Stadt aber da. Da gelte es jetzt abzuwarten, wie das Landgericht letztlich entscheide. Wie es am Ende auch ausgehen werde, „menschlich gesehen würde ich Schneidewind unbedingt davon abraten, das Amt im Rathaus noch einmal anzustreben“.