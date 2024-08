Effektive Unterstützung Multitalent Drohne: Wie Homburgs Drohneneinheit das Einsatzgebiet der Feuerwehr erweitert

Ob Hochwasser, Brände oder andere Einsätze: eine Gruppe von 20 Homburger Feuerwehrleuten, die so genannte Drohneneinheit, deckt ein vielfältiges Einsatzgebiet ab. Diese Einheit mit Sitz in Kirrberg, unterstützt die Feuerwehren in der Region und trägt so zu einer erhöhten Sicherheit bei Einsätzen bei.