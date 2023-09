24. September bis 3. Oktober Homburger Wiesn startet am Samstag – das ist das Programm

An diesem Samstag, 23. September, geht es los. Um 16 Uhr werden die Tore geöffnet, ab 19 Uhr und bis Mitternacht spielen die Midnight Ladies, dazwischen gibt es um circa 19.30 Uhr die offizielle Eröffnung samt Fassbieranstich, so wird es im Internet angekündigt, wo Stadt und der Veranstalter Tob-Event zu der großen Sause einladen. Die bringt dann in zwei Abschnitten bis zum 3. Oktober viel Musik und jede Menge Bayern-typisches Essen in die Stadt.