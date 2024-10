17 000 Besucher, 30 000 Liter Bier Veranstalter verrät kuriose Geschichten und beeindruckende Zahlen über die Homburger Wiesn

In Tracht unter Oktoberfest-Fans durch den Schlamm robben, Taubenkot, der vom Zelthimmel regnet und währenddessen zwischen 30 000 Litern Bier nicht den Überblick verlieren – in 14 Jahren Homburger Wiesn hat Veranstalter Thorsten Bruch schon so manches erlebt. Mit der SZ schaut er über den Bierglasrand in die Vergangenheit der Wiesn und hinter die Kulissen des höchsten Oktoberfestzeltes des Saarlandes.