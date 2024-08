Tour in die Partnerstadt von Homburg Trio radelt im Namen der Freundschaft nach Ilmenau

Die Tour führte das Trio bereits am ersten Tag über beeindruckende 131 Kilometer bis nach Darmstadt, wo die erste Übernachtung stattfand. Am Mittwoch ging es weiter nach Bad Brückenau, bevor die Sportler am Donnerstag in Schleusingen Station machten. Am Freitag wurden sie schließlich ihr Ziel in Ilmenau erreichen, wo sie mit einem offiziellen Empfang im Rathaus erwartet wurden.