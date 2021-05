Erweiterung des Lagers von Explosivstoffen in Websweiler : Kein Contra des Homburger Rats zu Sprengstoffplänen

In Bunkern wie diesem lagert die Sprengstoff-Firma SSE Deutschland im ehemaligen Munitionslager der Bundeswehr ihre explosive Ware. Nun sollen zwei Silos für Ammoniumnitrat und Ammoniumnitrat-Emulsion entstehen. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Der Homburger Stadtrat hat sich am Donnerstag mit 24 zu 13 Stimmen bei sechs Enthaltungen für die Erweiterung eines ausgesprochen. Die SSE Deutschland GmbH will dort nicht nur das Lager vergrößern, sondern auch zwei Hochsilos für die Lagerung von Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen errichten, die die bisherige Lagerung in Spezialsäcken ablöst.

Der Stadtrat Bexbach hatte dem Ansinnen zeitgleich seinen Zuspruch versagt (wir berichteten). Nun entscheidet das Landesumweltamt.