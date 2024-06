Homburger Stadtmeisterschaft FCH und JFG feiern jeweils zwei Titel

In den Altersklassen der G- und F-Jugend wurden keine Stadtmeister gekürt. „Nach Vorgaben des Deutschen Fußball-Bundes soll bei den Kleinsten der Spaß im Vordergrund stehen – ohne Ergebnisdruck“, erklärte Gräber. In den anderen Altersklassen wurden Stadtmeister ermittelt. Das Finale der E-Junioren gewann die JFG Höcherberg gegen den FC Homburg mit 4:1. Rang drei ging nach dem 8:0-Sieg gegen den SV Bruchhof-Sanddorf II an die JFG Höcherberg II.