Sommerkonzertreihe „Kultur im Museum“ in Homburg Alles angerichtet für Kultur im Museum

Wechselnde Orte mit ihrem eigenen stimmungsvollen Flair, eher außergewöhnliche Musik und viel Herzblut: Das ist das Rezept für die Reihe „Kultur im Museum“. Diese ist in Homburg seit Jahrzehnten etabliert, und wenn auch der Sommer im Moment eher noch ein Katz-und-Maus-Spiel treibt, sie beginnt an diesem Donnerstagabend, 20. Juni. Kulturamtsleiter Christoph Neumann und der Programmverantwortliche Norbert Zimmer sind in die Homburger Redaktion gekommen, um näher vorzustellen, was alles geplant ist: Insgesamt sind es sechs Konzerte bis Anfang September.