Konzert mit Preisträgern des Kompositionswettbewerbs der Stadt Homburg Zwei Uraufführungen im Saalbau

Homburg · Es gibt Stücke, die haben sich so in den Ohren festgesetzt, dass man sie dort kaum noch hinausbekommt. Wolfgang Amadeus Mozarts Serenade „Eine kleine Nachtmusik“ oder Ludwig van Beethovens „Ode an die Freude“ gehören beispielsweise dazu.

07.11.2023 , 19:00 Uhr

Elizabeth Wiles ist als Solistin zu hören. Foto: Henrik Bollmann

Aber auch sie waren einmal neu und mussten erst den Weg in die Herzen der Zuhörer finden.