Konzert des Homburger Sinfonieorchesters Ein musikalischer Start in den Frühling

Es wird ein Frühlingserwachen mit schwungvollen Klängen und in Teilen vielleicht auch eines zum zarten Mitwippen, wenn das Homburger Sinfonieorchester am 14. Mai zu seinem Konzert in den Saalbau bittet. Erneut wird dabei nicht Jonathan Kaell die musikalischen Zügel in den Händen halten – er ist weiter in Elternzeit. Diesmal wird Volker Christ für ihn übernehmen. Und der bringt jede Menge Orchester-Erfahrung mit. Viele Jahre lang war er als Dirigent an verschiedenen deutschen Opernhäusern engagiert, zuletzt als Generalmusikdirektor der Stadt Heidelberg und Chefdirigent des Heidelberger Philharmonischen Orchesters. Mittlerweile arbeitet er als Musikpädagoge an einem Pirmasenser Gymnasium, wo er schwerpunktmäßig die Chorarbeit leitet und den Musikunterricht in Chorklassen betreut. Außerdem übernimmt er regelmäßig Gastdirigate.