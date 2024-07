Besuch Homburger zum nautischen Besuch im Norden

Das Minenjagdboot „Homburg“, Patenboot der Kreis- und Universitätsstadt Homburg, durchläuft noch immer ihr werftgebundenes Refit-Programm, begleitet von einem Teil ihrer Besatzung. Die übrige Besatzung versieht ihren Dienst bis zur Wiederaufnahme des Fahrbetriebs beispielsweise leihweise auf anderen Minenabwehreinheiten des dritten Minensuchgeschwaders in Kiel oder auch auf Lehrgängen. Gerne folgte eine 24-köpfige Delegation aus Vertretern der Kreis- und Universitätsstadt Homburg und der Marinekameradschaft Homburg der Einladung des daheim gebliebenen Besatzungsteils in den Heimathafen der „Homburg“ nach Kiel, wie es vonseiten der Marinekameradschaft in einer Mitteilung heißt.