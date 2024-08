Homburger Musiksommer Ein bunter Mix aus echten Klassikern

Wenn am Freitagabend die Vorbeifahrt am historischen Homburger Marktplatz gesperrt ist, dann ist wieder „Querbeat“-Party-Time in der Altstadt. So auch am vergangenen Freitag. Da sorgte die Band Elliot für dichtes Gedränge auf dem Platz und für ordentlich Betrieb vor der Bühne. Würde man die Formation um die Gründungsmitglieder Jörg Simon (Keyboards, Gesang) und Christoph Waltner (Gitarre, Gesang) als eines der Urgesteine der saarländischen Musikszene bezeichnen, wäre das mit Sicherheit nicht wirklich übertrieben. Seit Jahrzehnten kennt man die Band auf den Bühnen der Region. Seit ihren Anfängen Ende der 1990-er Jahre hat sich allerdings einiges personell verändert. Am deutlichsten trifft das wohl auf den Leadgesang zu. Den übernimmt seit 2018 Timo Jenewein. Der hat es unter anderem im Jahr 2013 zum Gewinner des Radio Salü Newcomer-Preises geschafft. Aber was sind all die Namen und Daten.