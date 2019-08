Lesezeit : Im Herbst wird wieder vorgelesen

Homburg Ab September haben Literaturfreunde wieder Lesefutter. Von Paul Auster bis bis Thomas Mann reicht das Programm im Café 1860.

Wer liest, ist nicht so ganz von dieser Welt. Jedenfalls zeitweise. Das muss auch so sein, denn man taucht beim Lesen zwangsläufig in eine andere Welt ein - worin auch die Faszination des Lesens begründet ist. In eine Welt, in der es nur so wimmelt von Gestalten, denen man zwischen Beeden und Jägersburg nicht unbedingt begegnet.