Rudolf Schappert stellt im Saalbau in Homburg aus Die Schönheit in der Vergänglichkeit

Es ist eine ganz eigene Welt in der Galerie im Homburger Saalbau. Baumstämme ragen kahl und ohne Äste ins Weiß der Leinwand, die aber eigentlich Jute ist. Dazwischen „wachsen“ zellartige Gebilde, schlängeln sich Strukturen, die an Moos und Flechten erinnern, ragen Halme scharf in die Höhe. Und das alles unter dem „Licht“ einer recht kalten, in Teilen angegriffenen Sonne. An einer Stelle zieht eine geometrische Anordnung den Blick mitten hinein in die Ferne. An einer anderen macht man Urgewächse aus, mal sind Steine, die sich lose gruppieren, zu sehen, mal eine Skyline, die sich schon wieder auflöst.