Sinfonieorchester Homburg : Homburger Konzert-Doppelpack im November

Myriam Ghani übernimmt den Flöten-Solopart im Konzert am 10. November mit dem Homburger Sinfonieorchester im Saalbau. Foto: Marco Ganzmann. Foto: Marco Ganzmann

Homburg Das Homburger Sinfonieorchester bietet zwei Musikhöhepunkte hintereinander an: am 10. November das Sinfoniekonzert mit Flötistin Myriam Ghani. Am 17. November folgt das Familienkonzert mit dem Klassiker „Peter und der Wolf“.

Das Homburger Sinfonieorchester mit seinem künstlerischen Leiter Jonathan Kaell steckt gerade in einer ziemlich intensiven Probenphase. Und so mancher wird Geige, Flöte, Kontrabass und Co. derzeit zu Hause vermutlich noch häufiger auspacken, um zu üben. Das liegt daran, dass sich das ambitionierte Laienensemble bei einem ohnehin dichten Jahresprogramm nun im November gleich an zwei Konzerte mit ganz anderer Ausrichtung wagt, und dies mit nur einer Woche Abstand. Nicht jeder ist bei beiden dabei. Während man nämlich beim Sinfoniekonzert am Sonntag, 10. November, 18 Uhr, im Saalbau sozusagen „all in“ geht und mit einer großen Besetzung von fast 60 Musikerinnen und Musikern auf der Bühne des Homburger Saalbaus sitzen wird, sind es beim Familienkonzert eine Woche später, am Sonntag, 17. November, 16 Uhr, in der städtischen Musikschule in Erbach gut 20 Leute, die hier für die richtigen Töne sorgen.

Die Programme beider Konzerte sind komplett verschieden. Das liegt auch daran, dass man – zumindest zunächst einmal – abgerückt ist von der Idee, Teile dessen, was für das „große“ Sinfoniekonzertprogramm einstudiert wurde, auszukoppeln und dann auch im Familienkonzert zu nutzen – natürlich in etwas anderer Form. So eine Verknüpfung funktioniere dann immer, wenn sich dieses Angebot für die jungen Zuhörer fest etabliert habe, erläutert Jonathan Kaell. Nicht alles ist ein Selbstläufer. Diese Erfahrung hat man in den vergangenen Jahren gemacht: Die Ballettsuite von Schwanensee, mit der man 2016 zum eigenen runden 50. Geburtstag in dieses für das Orchester neue Format startete, sei gut gelaufen. Im vergangenen Jahr war bei einer gelungenen Aufführung mit Musik der Suite „Appalachian Spring“ von Aaron Copland der Publikumszuspruch deutlich schlechter – allerdings war an dem Tag die Konkurrenz anderer Veranstaltungen riesig.

Vorverkauf für die beiden Konzert Hier gibt es Karten für die November-Konzerte: Sinfoniekonzert unter der Leitung von Jonathan Kaell am Sonntag, 10. November, 18 Uhr, im Saalbau mit Solistin Myriam Ghani, Flöte. Programm: Ibert, Flötenkonzert, Ravel, Pavane pour une infante défunte, Brahms, Sinfonie Nummer 2. Einführung von Orchestermitglied Florence Scherer um 17.15 Uhr. Eintritt 15 Euro, für Kinder, Jugendliche und Studenten frei, Vorverkauf: Brunnenapotheke Homburg, Tourist-Info Homburg unter Telefon (0 68 41) 10 18 20. Familienkonzert „Peter und der Wolf“ am Sonntag, 17. November, 16 Uhr, in der Musikschule Homburg, Leitung Jonathan Kaell, Zusammenarbeit mit der Ballettabteilung der Homburger Narrenzunft. Karten fürs Konzert sind im Vorverkauf ebenfalls in der Apotheke erhältlich und auch bei der Tourist-Info Homburg unter Telefon (0 68 41) 10 18 20. Tickets kosten zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder und Jugendliche. Infos zum Orchester auch unter www.hkso.de

Das Fazit: Mit einem unbekannten Stück gebe es weniger Chancen, Stammpublikum zu gewinnen. Um also das Familienkonzert zu einer festen Größe im Kalender zu machen, setze man nun auf ein Stück, das den meisten ein Begriff sein müsste, erklärte Kaell im Gespräch mit unserer Zeitung weiter. Ausgesucht hat man den Klassiker „Peter und der Wolf“, der wohl sehr vielen in den Ohren stecken dürfte. Gespielt wird das Märchen nach der Musik von Sergei Prokofjew (1891 bis 1953) in der Originalfassung. Die Handlung dreht sich um die Titelfiguren den Jungen Peter und eben den Wolf, aber auch um einen Großvater, eine leichtsinnige Ente und weitere Protagonisten, die ein Orchester mit Klängen belebt. Die darin vorkommenden Personen und Tiere sind jeweils durch ein ihnen zugeordnetes Instrument wiederzuerkennen: Die Violinen begleiten beispielsweise den kleinen Peter, die Oboe spielt die Ente, die Klarinette macht die Katze hörbar. Das Stück sei populär, biete „pädagogische Musik aus dem Effeff, sei einfach gut, anspruchsvoll zu spielen und bringe, das kommt dazu, schlicht Spaß. Außerdem: „Die Zeit war reif dafür“, das Orchester habe das „noch nie gemacht“, nennt er weitere Gründe für diese Wahl. Die Ballettabteilung der Homburger Narrenzunft wird wieder mit dabei sein und auch Johanna Schatke, Musiktheater- und Konzerttheaterpädagogin am Staatstheater in Saarbrücken. Sie werde die Sprecherrolle übernehmen. Ganz genau steht der Ablauf noch nicht fest, aber angedacht ist, dass nach einem Durchlauf mit Erzähler am Ende zumindest stellenweise rein musikalische Teile stehen werden. Aufgeführt wird das Konzert diesmal in der Aula der Homburger Musikschule.

Das November-Sinfoniekonzert am Sonntag zuvor ist hingegen geprägt von deutsch-französischen Musik-Begegnungen durch Werke der Komponisten Johannes Brahms (1833 bis 1897) sowie Maurice Ravel (1875 bis 1937) und Jacques Ibert (1890 bis 1962), eine bewusste Kombination. Es sei ihm schon lange ein Anliegen gewesen, die Brahms-Sinfonie mit einem französischen Programm zu kombinieren, sagte Kaell. Die zweite Sinfonie des Komponisten, die vom Gesamtgestus heiter wirke, für manche sogar pastoral, sei geprägt durch ihr knappes Thema, das im Grunde aus drei Tönen bestehe, aus denen praktisch die ganze Sinfonie entstehe. Es sei beeindruckend, aus wie wenig Material Brahms so ein komplexes Werk gestrickt habe, führt er aus.

Der erste Teil des Abends gehört den Franzosen, beide nicht zu hundert Prozent impressionistisch, doch sie funktionieren dennoch durch ihre Klangfarben, beschreibt Kaell. Da ist zum einen Iberts Flötenkonzert, fast neo-klassizistisch mit vielen barocken Anspielungen, die anklingen, auch wenn Ibert grundlegend kein Theoretiker gewesen sei. Den „schwer virtuosen“ Flötenpart des dreisätzigen Stückes, komponiert in den 1930er Jahren, übernimmt Myriam Ghani, sie studierte Musik in Saarbrücken, ist mittlerweile im Sinfonieorchester Wuppertal und beim Kölner Kammerorchester unter Vertrag. Die Flöte, das „wohl französischste aller Instrumente“ zeige hier neben der virtuosen Technik Spielfreude und Eleganz.

Abgerundet wird das Programm durch die Pavane von Ravel. Diese wurde zunächst als Klavierwerk konzipiert, erst später vom Komponisten orchestriert, farbenprächtig wie man das von ihm kenne. Ravel steht darüber hinaus auch auf einer Liste von Komponisten, die Jonathan Kaell gerne bei „seinem“ Orchester etablieren möchte. Neben Ravel sind das etwa Claude Debussy, Igor Strawinsky, Béla Bartók oder Leos Janácek.

Bei einem Malwettbewerb konnten Kinder eine Szene aus dem Stück „Peter und der Wolf“ aufs Papier bringen. Die Ergebnisse können sich sichtlich sehen lassen. Foto: Michael Schurig. Foto: Michael Schurig