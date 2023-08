Von Homburg in den Modeolymp nach New York Von Homburg ab in die Glitzerwelt

Stress beim Friseur? Gibt’s das? Man lehnt sich zurück, hört leise Musik, jemand massiert die Kopfhaut, der einzige Stress ist höchstens ein dünner Wasserstrahl, der beim Waschen langsam hinterm Ohr herunterläuft, aber vom flauschigen Handtuch aufgesaugt wird. Es wird geplaudert, in bunten Zeitschriften geblättert und Neuigkeiten ausgetauscht. So ist das in einem Salon.