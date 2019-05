Anmeldeschluss am 27. Mai : Endspurt für Firmenlauf Homburg

Homburg Es werden wieder tausende Läuferinnen und Läufer sein, die am 13. Juni am frühen Abend beim Firmenlauf durch Homburgs Straßen traben werden, die einen flotter, die anderen mit dem Ziel, einfach irgendwie anzukommen.

Warum man seine Schuhe schnürt, trainiert und dann die fünf Kilometer läuft, weiß jeder für sich selbst am besten. Wie man in seinem Unternehmen, in Behörden, Verbänden und sonstige Institutionen möglichst viele dazu bewegen kann, mitzumachen und sie auch darauf passend vorbereitet, das weiß zum Beispiel Christian Müller, Personalleiter am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg. Das Universitätsklinikum sei von Anfang an beim Firmenlauf in Homburg dabei. Seit dem dritten Lauf werde die Teilnahme zentral und damit etwas professioneller organisiert, um der hohen Anzahl der Teilnehmer gerecht zu werden und einen entsprechend einheitlichen Außenauftritt zu haben. Neben der Universität, die mit einer eigenen Gruppe und als zahlenmäßig stärkstes Team antrete, stelle das Klinikum Jahr für Jahr eine der größten Lauftruppen.