Homburger Filmnächte Großes Kino vor historischer Kulisse

Kino unter freiem Himmel, das hat in Homburg Tradition. In diesem Jahr war wieder der Schlossberg und die Ruine der Hohenburg Schauplatz und Kulisse für die Homburger Filmnächte. Am Freitag stand da „Girl you know it’s true“ auf dem Spielplan – und damit die Verfilmung der Geschichte des Pop-Duos Milli Vanilli. Der Samstagabend gehörte „Chantal im Wunderland“, einem Spin-off der überaus erfolgreichen Komödien-Serie „Fack ju Göhte“.