Kassieren für eine gute Sache Bei Lidl – Homburger Bürgermeister saß selbst an der Kasse

Für rund eine halbe Stunde hat am Montag Bürgermeister Michael Forster in der Lidl-Filiale am Ostring in Erbach an der Kasse gearbeitet und dabei unter Anleitung von Tobias Jungblut, der in dieser Woche der „Azubi-Filialleiter“ ist, mehrere hundert Produkte eingescannt und mit den Kundinnen und Kunden abgerechnet. Das Unternehmen hatte den Bürgermeister zum Auftakt dieser Woche eingeladen, für einen guten Zweck zu kassieren. In dieser Woche wird die Filiale nämlich von 23 Nachwuchskräften aus der gesamten Region geleitet, so die Stadtverwaltung.