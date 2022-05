Nach zwei Jahren Corona-Pause : Homburger Braunacht feiert ihr Comeback

Christian Weber (links) und Bürgermeister Michael Forster schenkten nach dem ersten Bieranstich fleißig eine der neuen Biersorten der Karlsberg-Brauerei aus. Dabei hatte Forster mit dem Einschlagen des Zapfhahns zuvor so seine Probleme. Foto: Markus Hagen

#Homburg Nach zwei Jahren Zwangspause lockte das Event der Karlsberg-Brauerei zahlreiche Besucher an. Es gab einige Neuerungen – und kleine Problemchen.

Endlich wieder „Homburger Braunacht“ hieß es am Samstag im Verlauf des Abends auf dem historischen Marktplatz in Homburg und sieben Kneipen in der Innenstadt. Zwei Jahre musste dieses Event der Karlsberg-Brauerei coronabedingt als Live-Erlebnis ausfallen. Nun war es wieder soweit. Tausende von Besuchern bevölkerten den Marktplatz schon zur Eröffnung dieses Ereignisses am Nachmittag. Politiker aus Land, Kreis und Stadt ließen es sich nicht nehmen, der Einladung der Karlsberg-Brauerei zu ihrem Jahrestopevent zu folgen. Die neue saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Landrat Theophil Gallo und Bürgermeister Michael Forster durften die ersten Fässer von drei neu von den Karlsberg-Braumeistern kreierten Bieren anstechen. Drei Livebands auf der Bühne wetteiferten um Gunst des Publikums, um sich für einen Liveauftritt auf einem „Rock-Contest“ im August zu qualifizieren.

Im letzten Jahr fand die Homburger Braunacht wegen Corona nur auf digitale Art und Weise statt. „Jetzt aber freuen wir uns alle, dass wir wieder live das Erlebnis Baunacht erleben dürfen. Live feiern mit vielen Freunden und Bekannten. Unsere drei neuen Biersorten ausgiebig zu testen. Musik und vieles mehr. Dieses tolle Erlebnis, dazu bei sehr guten Wetter, fehlte uns sehr“, erklärte Christian Weber, der Generalbevollmächtigte des Gastgebers Karlsberg-Brauerei.

Zur Freude von Christian Weber und der vielen Mitarbeiter vor und hinter den Kulissen seines Unternehmens folgten viele Bierfreunde der Einladung. Auch die Politiker kamen sehr gerne zur Homburger Braunacht. An der Spitze: die neue Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger. „Die Stadt Homburg ist durch die Karlsberg-Brauerei auch die Stadt des Bieres. Ich bin sehr gerne zur Homburger Braunacht gekommen, auch weil ich mich mit der Stadt verbunden fühle und schon öfter bei dieser Veranstaltung war“, ließ sie bei der Eröffnung am Samstagnachmittag wissen. Für Landrat Theophil Gallo und Bürgermeister Michael Forster war ihr Besuch mehr als nur ein Pflichttermin. „Schön, dass wir alle gemeinsam wieder feiern können, und dass trotz Corona nach zwei Jahren Pause bei diesem Großereignis in Homburg viele Gäste dabei sein können“, fand Michael Forster.

Im Blickpunkt der Homburger Braunacht standen drei neu kreierte Biere der Karlsberg-Braumeister. „Indie Pale Ale“, „Red Punk Ale“ und „Brown Metal Ale“, in den unterschiedlichen Farben dem Namen nach in Gelb, Rot und Braun gefärbt. Bevor die neuen Sorten von den Besuchern zum ausgiebigen Probieren ausgeschenkt wurden, stand der obligatorische Fassbieranstich gleich in dreifacher Form auf dem Programm. Bürgermeister Michael Forster machte den Anfang. Der Zapfhahn wollte und wollte aber nicht so richtig ins Fass. Nach über 30 Schlägen, saß er immer noch nicht. Christian Weber half etwas nach, dann funktionierte es und das erste „Indie Pale Ale“ floss in die Krüge. Auch Landrat Theophil Gallo hatte so seine Mühe, bis sein Bierfass mit „Red Punk Ale“ angeschlagen war. Auch bei ihm: Über 30 Schläge mit dem Holzhammer. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hatte bei den Versuchen von Forster und Gallo genau hingeschaut. Schwungvoll schlug sie mit dem Hammer auf Fass Nummer drei der Sorte „Brown Metal Ale“ ein. Nach drei wuchtigen Schlägen saß der Zapfhahn und das Bier floss auch hier in Strömen in die Krüge.

Der Fluss ebbte auch an den Ständen danach nicht ab, während die erste Rockband Suicide Sailor aus Riegelsberg auf der Bühne aufspielte. Später folgten die Band „Mimose“ und „Trip“. Eine Besonderheit hatte das Karlsberg-Unternehmen hier seinen Gästen mit „Karlsberg rockt“ erstmals präsentiert. Für die drei beteiligten Bands ging es nicht nur darum, die vielen Besucher der Braunacht bestens zu unterhalten, sondern auch um einen Liveauftritt beim „Rocco del Schlacko“-Event im August in Walpershofen, für das sich das von den Besuchern als Sieger auserwählte Band qualifizierte.

Die neuen Biersorten kamen übrigens bei den Testern überaus gut an. Felix Kirsch testete sich durch alle drei Biersorten. „Schwer zu sagen, welches mir am besten schmeckt.“ Seinem Bekannten Jürgen Reiter hatte es das Red Punk Ale angetan. „Egal, es schmeckt einfach toll, und endlich wieder im Freien ein solches Ereignis nach vielen Monaten Pause zu erleben, das ist einfach unbeschreiblich“, meinte Jürgen Reiter.

Christian Weber, der Generalbevollmächtigte der Karlsberg-Brauerei (rechts) freute sich über den Besuch der Politiker mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Landrat Theophil Gallo (links) und dem SPD-Bundestagsabgeordneten Esra Limbacher. Foto: Markus Hagen

Dicht bevölkert bereits bei der Eröffnung der Homburger Braunacht war der historische Marktplatz am frühen Samstagmittag. Foto: Markus Hagen