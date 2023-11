38. Auflage Nach dreijähriger Pause: Homburger Bockbierfest zieht über 3500 Besucher an

Homburg · Rund 3500 Besucher waren am Samstag bei der 38. Auflage des Karlsberg-Bockbierfestes im Festzelt am Forum in der Kreisstadt dabei.

13.11.2023 , 08:48 Uhr

Der „Bockbier-Superheld“ brachte symbolisch das erste Fass mit dem Bockbier der Saison 2023 auf die Bühne. Foto: Hagen​

Von Markus Hagen

Nach dreijähriger Pause fand die 38. Auflage des Karlsberg-Bockbierfestes wieder für die Liebhaber dieses Starkbieres mit einem Alkoholgehalt von 6,6 Prozent am Samstag vor vollem Haus oder besser gesagt Festzelt in Homburg statt. Bereits am Morgen bei der Eröffnung mit dem traditionellen Bockbieranstich durch Christian Weber, den Generalbevollmächtigten der Karlsberg-Brauerei, und den Stadt-Beigeordneten Manfred Rippel, der den erkrankten Bürgermeister der Stadt, Michael Forster, vertrat, herrschte eine ausgelassene Stimmung unter den vielen Besuchern.