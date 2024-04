Homburger Amateurtheater spielt unter freiem Himmel auf dem Schlossberg Ein dritter Sommer für den Brandner

Ja, sie machen es noch einmal – obwohl schon das nicht so ganz stimmt, denn sie wollen gleich mehrfach mit dem „Brandner Kaspar“ hoch oben auf dem Schlossberg für stimmungsvolle Theaterabende unterm sommerlichen Abendhimmel sorgen. Die Termine sind für das Homburger Amateurtheater gesetzt: Eine Woche lang vom 23. bis zum 30. August werden sie spielen, mit einer Unterbrechung am 27. August, berichten Christoph Neumann aus dem Vorstand und Lea Jochem, die für die Pressearbeit zuständig ist, an einem recht verregneten Morgen im Gespräch mit unserer Zeitung.