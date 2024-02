Abgang kommt viel zu spät Die Detektiv-Affäre um Rüdiger Schneidewind hat Homburg viel gekostet

Meinung · Rüdiger Schneidewind will sich endlich zurückziehen. Der Schlussstrich unter die Detektiv-Affäre käme allerdings auch jetzt viel zu spät. Und in der Causa Schneidewind ging es von Anfang an nur um eins: Geld.

19.02.2024 , 19:00 Uhr

Foto: dpa/Oliver Dietze

Rüdiger Schneidewind will sich endlich zurückziehen, indem er in den Ruhestand tritt. Ist das der lange ersehnte Schlussstrich unter die unselige Untreue-Affäre, die Homburg so viel gekostet hat? Schön wäre es, hehre Gründe stehen von seiner Seite vermutlich eher nicht dahinter. Es bleiben der Stadt tiefe Gräben und Wunden durch eine Jahre lang andauernde Hängepartie und ein ziemlich ramponiertes Image.