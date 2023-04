Sorge und Nöte Tierheim Homburg am Limit – bald doppelt so viel Geld?

Die finanziellen Sorgen und Nöte des Ria-Nickel-Tierheimes im Homburger Stadtteil Erbach, die in den zurückliegenden Tagen in der öffentlichen Berichterstattung weiten Raum eingenommen haben, lassen Bürgermeister Michael Forster nicht unbeeindruckt. „Ich denke, an dieser Stelle sind wir als Stadt gefordert und in der Verantwortung, da müssen wir einfach helfen“, so Forster in einer Stellungnahme aus dem Rathaus.